У Росії знову затримання на акціях проти війни. Дума розгляне покарання для авторів «фейків про армію»

У багатьох російських містах 2 березня продовжилися акції проти вторгнення Росії на територію України. За інформацією правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», було затримано щонайменше 758 людей у 33 містах.

«ОВД-Инфо», публікуючи відомості щодо затриманих, пише, що їх у кожному відділенні може бути більше, але проєкт наводить лише імена тих людей, про яких достовірно відомо.

Протестні виступи 2 березня проходили у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Челябінську, Новосибірську, Кургані, Пермі, Іркутську, Красноярську, Тамбові й Іванові.

Раніше опозиційний політик Олексій Навальний закликав росіян виходити на акції проти війни з Україною. Звернення від його імені з’явилося у соціальних мережах Навального. «Якщо для припинення війни ми повинні забити собою в’язниці й автозаки, ми заб’ємо собою в’язниці й автозаки», – сказано у заяві.

Тим часом, Держдума Росії розгляне законопроєкт про тюремні терміни для «авторів фейків» щодо дій російської армії під час бойових дій. Законопроєкт вніс на розгляд єдинорос Василь Піскарьов. Він доповнює законопроєкт про кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти російської економіки або їх виконання.

За створення того, що російські суди вважають фейками, та їх поширення запроваджується кримінальна відповідальність. Авторам фейків, що розповсюджуються в інтернеті, загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Якщо розповсюджувач «свідомий того», що інформація про військові дії помилкова, і вона отримала суспільно небезпечні наслідки, тоді покарання збільшується до 15 років позбавлення волі.

Від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого по всій Росії проходять поодинокі протести, але поліція їх швидко придушує, масово затримуючи учасників.