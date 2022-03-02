Блінкен назвав «безжальність до мирного населення» одним із методів ведення війни Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував обстріли міст України російськими військами. Під час пресконференції 2 березня він відповів на питання про те, чи навмисно Росія обстрілює мирне населення.

«В минулому ми бачили, що один із методів ведення війни, який використовує Росія – це безжальність до мирного населення тієї країни, де вони ведуть воєнні дії. Як мінімум, цілком не прицільне бомбардування, без урахування того, куди потрапляють ці бомби», – прокоментував держсекретар.

Він додав, що Вашингтон слідкує за подіями і документує їх.

«Ми ведемо всьому облік, щоб, коли в нас буде можливість притягнути Путіна до відповідальності, в нас були докази», – пояснив Блінкен.

На цій же пресконференції дипломат сказав, що США все ще готові шукати шляхи для переговорів, хоча «складно бачити ці шляхи, коли вибухають бомби і їдуть танки». Він припустив, що дипломатію уможливило б відведення військ.

Водночас Блінкен вказав на те, що застороги, які висловлювала раніше Москва зрештою не мали стосунку до реального початку повномасштабного вторгнення.

«Практично все, що уряд Росії заявляв як про проблеми для них, виявилося брехнею, як, наприклад, приєднання України до НАТО. Дії, до яких вдалася Росія, говорять про те, що для Путіна особисто справа не в цьому… Він хоче знову інкорпорувати її (Україну – ред.) в свою імперію, зробити її частиною принаймні впливу Росії або принаймні зробити її нейтральною», – констатував державний секретар.

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Він наголосив, що питання продовження переговорів залежить від позиції українського уряду: «якщо Україна вважає, що є шлях мирного врегулювання, ми готові ним іти».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.