Міністерство оборони Британії заявляє про «обмежені досягнення» військ Росії в Україні за добу

Британське Міністерство оборони в оприлюдненій зранку 2 березня короткій оцінці становища в Україні на сьомий день вторгнення Росії каже, що «досягнення» росіян «обмежені».

Узагальнена оцінка британського оборонного відомства зведена до трьох пунктів:

«Хоча є повідомлення, що російські військові зайшли в центр Херсона на півдні, загалом за минулу добу їхні досягнення були обмежені. Це, напевне, спричинене поєднанням їхніх триваючих проблем з логістикою і потужним українським опором.

Важка російська артилерія та авіація впродовж доби далі завдавали ударів по міських масивах, головно зосередившись на містах: Харків, Київ, Маріуполь і Чернігів.

Кількість цивільних вимушених втікати від вторгнення Путіна, згідно з повідомленнями, перевищила 660 000».

За даними українських військових у середу зранку з Харкова повідомляли про висадку російського десанту.



Тим часом західні ЗМІ стежать за наступом на Київ з півночі і кажуть, що велика колона російської військової техніки за кілька десятків кілометрів від української столиці і далі майже не просувалася.

Західні коментатори кажуть, що у початковій фазі російської війни в Україні Росія фактично зазнала поразки, не досягнувши своєї мети – швидко завдати поразки українським силам.

Але вони припускають, що друга фаза, очевидно, буде брутальніша, бо російські військові зайшли у деякі українські населені пункти, а російські бомби і ракети далі падуть на українські міста.

Коментатори вважають, що українська оборона зараз значною мірою покладається на західну підтримку і багато країн Європи на додаток до США та інших держав кажуть, що негайно постачають зброю – протитанкові і протиповітряні переносні ракети.

Тим часом надходять повідомлення, що попередні сподівання на постачання Україні виготовлених в радянські часи бойових літаків з деяких посткомуністичних країн ЄС наразі не втілюються.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.