Російські війська стягуються до столиці, Київ готується до оборони – Кличко

Російські військові стягують сили до Києва, місто готується оборонятися. Про це повідомив у зверненні мер столиці Віталій Кличко 2 березня на основі «останньої інформації».

«Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти наше місто», – сказав міський голова.

Він закликав киян не вірити дезінформації і отримувати інформацію з офіційних джерел.

«Довіряйте виключно офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. І ми будемо битися!» – додав Кличко.

Мер столиці нагадав про вчорашній обстріл телевежі, внаслідок якого загинули п’ятеро людей. Він закликав містян без крайньої потреби не виходити на вулиці, за сигналу слідувати в укриття та дотримуватися комендантської години.

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За словами Кличка, критична інфраструктура столиці працює, так само як і громадський транспорт, але в першу чергу для перевезення працівників критично важливих підприємств.

Мер додав, що Київ надіслав гуманітарну допомогу до Бучі, яка обороняється від російських військ на підступах до Києва, в тому числі медикаменти. Кличко подякував Міжнародному комітету Червоного хреста за доставку вантажа.

Віталій Кличко 1 березня заявив, що ситуація в столиці України є загрозливою через дії російських військових.