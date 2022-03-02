Управління СБУ на Львівщині заявляє про відсутність диверсійних груп у регіоні

У Львівській області наразі немає диверсійних груп, інформує Управління СБУ у Львівській області.

«Інформація щодо затримання диверсанта українськими прикордонниками перевіряється. Така ситуація була. Людину відправили на фільтраційний пункт», ‒ заявила речниця Управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

За її словами, цей чоловік, за попередньою інформацією, поставив мітку (розпізнавальний знак) на пішохідному переході.

Управління СБУ у Львівській області закликає громадян не вірити фейкам і спростовувати їх.

«Не ведіться на інформаційну війну з боку ворога, яка ведеться в нашому просторі. Звертаюсь до молоді, ви також можете допомогти. Життя, яке зараз суто ведеться в соцмережах. Надсилайте скарги на антиукраїнські канали, розповідайте у соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото і відео. Сьогодні ворог запускає свої кампанії навіть у Тік-Токах. Ви можете цьому протидіяти. Наша молодь ‒ це основна наша зброя в соціальних мережах. Внесок у нашу спільну перемогу є надзвичайно важливим», ‒ каже Роксолана Яворська.

Сьогодні Львівська область стала гуманітарним центром. Сюди надходять тонни вантажу з Європи і цю допомогу надсилають в українські міста.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, за минулу добу надійшло понад 500 тонн гуманітарної допомоги – 200 тонн передали у Київ, Одесу, Херсон, Житомир. За його словами, майже 400 автомобілів зайняті перевезенням гуманітарної допомоги, черги на кордоні дещо спадають.