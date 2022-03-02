У Києві обстріляли житлові двори і поліцейський відділок – Кличко

У Києві 2 березня російські військові обстріляли житлові квартали, а також влучили у поліцейський відділок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У місті в деяких районах у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, слава Богу, немає. Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільськго району», – розповів мер.

Окрім того, Віталій Кличко повідомив, що 3 березня о 7 ранку – після закінчення комендантської години, – для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

«Якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом», – наголосив мер.

Українська влада заявляє, що Київ для російських військ зараз є однією з найбільших мішеней. Також громадян неодноразово попереджали про діяльність диверсійних груп у столиці.