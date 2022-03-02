38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив, що 38 країн подали звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

«Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через варварське вторгнення Росії в Україну. Нам чітко зрозуміло, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно», – написав Джонсон у своєму акаунті у твітері 2 березня.

28 лютого прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що вирішив почати розслідування ситуації в Україні.

«Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як ймовірні воєнні злочини, так і злочини проти людяності стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України», – заявив прокурор.

За його словами, він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

«Наступним кроком є процес отримання дозволу від Палати попереднього розгляду Суду на відкриття розслідування. Альтернативний шлях, викладений у Статуті, який міг би ще більше прискорити розгляд справи, – це щоб держава-учасниця МКС звернулася щодо ситуації до мого офісу, що дозволило б нам активно й негайно приступити до незалежних та об’єктивних розслідувань», – сказав прокурор.

Він нагадав, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

«Я продовжуватиму уважно стежити за подіями в Україні і знову закликаю до стриманості та суворого дотримання чинних норм міжнародного гуманітарного права», – наголосив Карім Хан.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що українські прокурори збирають усі докази щодо воєнних злочинів Росії на території України під час масштабного вторгнення, що почалося 24 лютого.

«Усі воєнні злочини ми документуємо і готуємо до розгляду як в національних, так і в міжнародних судах. Це – наші докази до Гааги. Ми маємо рухатись в усіх можливих юрисдикціях для покарання тих, хто розв'язав це кровопролиття», – наголосила Венедіктова.

Президент Володимир Зеленський повідомив 27 лютого, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».