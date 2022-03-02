Агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії нижче від «неінвестиційного рівня»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 2 березня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до рівня «В» – «високо спекулятивні облігації». Раніше Росія мала рейтинг «ВВВ» – це «середній рівень надійності».

При цьому рейтинг поставлений на перегляд із можливістю зниження, повідомляється в пресрелізі агентства.

Суворі міжнародні санкції у відповідь на російські дії проти України підвищили ризики для макрофінансової стабільності РФ, є величезним шоком для основних принципів кредитоспроможності країни і можуть підірвати її готовність обслуговувати державний борг, ідеться в повідомленні агентства. Події, що відбуваються, послаблять державні фінанси Росії, серйозно обмежать її фінансову гнучкість, помітно знизять тенденцію зростання ВВП і підвищать внутрішні та геополітичні ризики та невизначеність.

Оголошені США та Європейським союзом санкції, що забороняють будь-які операції з Центральним банком Росії (ЦБР), вплинуть на основні показники кредитоспроможності РФ більше, ніж будь-які попередні санкції, вважають аналітики агентства.

«Повна їхня реалізація може зробити значну частину міжнародних резервів Росії непридатною для валютних інтервенцій, а істотна частка активів може бути заморожена. 32% валютних резервів Росії номіновані в євро та 16% у доларах США, і більш як половина перебувають у країнах, що беруть участь у санкціях (станом на кінець червня 2021 року)», – вказують в агенції Fitch.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.