Понад 500 іноземних медиків готові надавати допомогу в Україні – МОЗ

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу постраждалим в Україні через вторгнення Росії. Як передає Міністерство охорони здоров’я, саме стільки медиків зза кордону зареєструвалися у спеціальній формі на сайті відомства.

Йдеться, зокрема про лікарів, медсестер та парамедиків із країн Європейського союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії.

У МОЗ висловлюють подяку за пропозицію надати іноземну медичну допомогу Україні і залишають реєстрацію відкритою.

Після реєстрації «з метою ефективного планування, організації та розподілу сил і засобів» медик скеровується координатором до певної лікарні у тому регіоні України, де є найбільша потреба, пояснили у МОЗ.

Інформації про те, чи прибув хтось з іноземних медиків в Україну наразі немає.