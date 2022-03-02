Генштаб заявляє про «перехоплення ініціативи у російських окупантів»

Опівдні 2 березня Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові на окремих напрямках «починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів».

«Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що «легкої прогулянки» не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і «освободітєли» усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу:

«На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині – намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одночасно противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Чернігівському напрямку противник зупинений.

На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8-ї армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.