На сьомий день війни українські військові перейшли в наступ – Арестович

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляє про перший наступ Збройних сил України – на сьомий день після вторгнення російських військ.

«Зона ООС – там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції. А одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки (місто, окуповане російськими гібридними силами з 2014 року – ред.). Зараз там закріплюється. І, можливо, буде розвивати наступ, що не може бути приємною новиною, тому що вперше, на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. І я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. І буде час, скоро настане, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати», – сказав Арестович під час брифінгу 2 березня.

Перед цим 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові на окремих напрямках «починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.