В Івано-Франківську затримали коректувальника вогню по міському аеродрому

В управлінні поліції Івано-Франківської області повідомили про затримання спільно з Службою безпеки коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром.

«Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцезнаходження військового об’єкта в Росію. Внаслідок влучення ракет по аеродрому його інфраструктуру було зруйновано. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ», – ідеться в повідомленні поліції.

За даними поліції, диверсанта затримали, коли він намагався вчинити наступний злочин.

За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення, повідомили в поліції. Інших деталей немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.