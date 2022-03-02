ДМС повідомила про дозвіл продовження дії закордонних паспортів на 5 років

Термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон із 1 березня 2022 року може продовжуватись на п’ять років, повідомила Державна міграційна служба (ДМС).

«З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років. Відповідну постанову прийнято Кабінетом міністрів України 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України. Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України. Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України», – йдеться в повідомленні.

У ДМС заявили, що «свідомо прибрали адреси розташування територіальних підрозділів в інтересах національної безпеки».

Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що понад 660 тисяч біженців втекли з України після того, як Росія почала неспровокований наступ 24 лютого, а ще близько мільйона, за оцінками, стали внутрішньо переміщеними особами.