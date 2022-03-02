Конотоп здаватися не буде – голова

Конотоп Сумської області здаватися не буде, написав у фейсбуці міський голова Артем Семеніхін.

Перед тим він заявив перед громадою міста, що військові Росії поставили умови.

«Вони нам поставили умови: якщо ми починаємо супротив – вони розносять місто артилерією. Якщо за – воюєм. Хто за те, щоби воювать? Воювать. Я за те, щоб воювать. Рішення ухвалюємо всі разом, бо артилерія на нас наведена», – сказав він.

На відео також чути пропозиції «вивезти жінок з міста і воювать».

Інші подробиці невідомі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.