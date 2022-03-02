У Мелітополі російські військові відкрили вогонь по протестувальниках – мер

У Запорізькій області троє цивільних осіб зазнали травм і поранень внаслідок дій російських військових, зокрема одна людина була поранена в Мелітополі, коли військові РФ відкрили вогонь по людях, які вийшли на мітинг, протестуючи проти наступу Росії.

Один з учасників протесту, за повідомленням Мелітопольської міської ради, зазнав вогнепального поранення лівого колінного суглобу середньої тяжкості.

«Мирні мешканці, яких ніхто не організовував, які самі зорганізувалися, вийшли на мітинг. На мітинг відстояти свою точку зору. Мітинг не був санкціонований. Це дійсно, але вони вийшли абсолютно мирно відстояти свою точку зору. Озброєнні люди стріляли по мирних людях, які були з піднятими руками. Я зневажаю, коли стріляють у мирних людей, що просто відстоюють свою точку зору. Впевнений, що мелітопольці зможуть відстояти свою точку зору», – прокоментував цю подію у своєму відеозверненні мер міста Іван Федоров.

Також російські військові відкривали вогонь і кидали світлошумові гранати у бік жителів села Водяне під Енергодаром, які намагалися не пропустити російські сили до свого населеного пункту.

За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, через вибух гранати постраждало двоє учасників акції: стан одного – тяжкий, іншого – середньої тяжкості. Обох шпиталізували до лікарні сусідньої Кам’янки. Місцеві мешканці зафіксували на відео й оприлюднили в соцмережах момент обстрілу з боку російських військових.

У Запорізькій області тривають акції протесту жителів міст, захоплених російськими військами.

Зокрема, другу добу мешканці Енергодара чергують на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада.

У своєму звернені міський голова Енергодара заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.

Як повідомляє Запорізька ОВА, протягом вечора та ночі російські війська наступали в напрямку міст Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь. Не маючи успіху, російські військові зосередили зусилля у напрямкку населених пунктів Токмак, Оріхів, Михайлівка, Василівка, накопичуючи військову техніку.