Токмак Запорізької області оточений, але на контакт із російською армією не йде – влада

Ситуація у місті Токмак Запорізької області станом на 2 березня залишається складною, повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«У місті дуже серйозні бої. Є вбиті і серед наших військових, і серед російських, а також серед цивільних людей. Були авіаобстріли, танкові бої, артилерія... Четвертий день проблеми зі світлом, немає мобільного зв’язку та інтернету», – повідомляє Запорізька ОВА із посиланням на заступника мера Токмака Володимира Харлова.

За словами самого Старуха, місто наразі оточене російськими військами, але керівництво Токмака на контакт з російськими військовими не йде: всіляко уникає зустрічі з ними і не погоджується на жодні вимоги.

«У місті знаходиться міський голова, його заступники, директори комунальних підприємств. Всі на місці, ніхто не поїхав, всі займаються вирішенням проблем з електропостачанням, водою тощо. На будівлі виконкому та на центральній площі майорить український прапор, – наголошує Старух.

У Запорізькій області тривають акції протесту мешканців міст, захоплених російськими військами.

Зокрема, другу добу мешканці Енергодара чергують на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодара заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.

Як повідомляє Запорізька ОВА, протягом вечора та ночі російські війська наступали в напрямку міст Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь. Не маючи успіху, російські військові зосередили зусилля у напрямкку населених пунктів Токмак, Оріхів, Михайлівка, Василівка, накопичуючи військову техніку.

Російські військові продовжують знищувати об’єкти цивільної інфраструктури на території Запорізької області.