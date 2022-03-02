Запоріжжя чинить опір та зазнає ударів з боку російських військ

У Запорізькій області тривають акції протесту мешканців міст, захоплених російськими військами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Другий день поспіль на таку акцію виходять жителі Мелітополя. Вони зібралися в центрі міста та скандували «Мы здесь власть», «Домой», «Одна єдина соборна Україна».

Другу добу мешканці Енергодара чергують на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодара заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.

Як повідомляє Запорізька ОВА, протягом вечора та ночі російські війська наступали в напрямку міст Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь. Не маючи успіху, російські військові зосередили зусилля у напрямкку населених пунктів Токмак, Оріхів, Михайлівка, Василівка, накопичуючи військову техніку.

Російські військові продовжують знищувати об’єкти цивільної інфраструктури на території Запорізької області.

Так, 1 березня вони зайняли територію Аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області в селі Семенівка Мелітопольського району. Як повідомляє головне управління ДСНС в регіоні, росіяни забрали звідти частину техніки, іншу, яка не підлягає відновленню – знищили. Пограбовано приміщення частини.

Також, за даними рятувальників, росіяни обстріляли хірургічний та санітарний відділи Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Також напередодні снаряд влучив у автобазу у Бердянську – постраждав її охоронець.

Ударів в регіоні з боку росіян зазнають і об’єкти житлового фонду.

Так, за даними ДСНС в регіоні, внаслідок обстрілів у Василівці сталася пожежа трьох житлових будинків, ще два будинки, два автомобілі знищені та пошкоджений газопровід без подальшого горіння на території приватного домоволодіння. Напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в місті внаслідок бойових дій зруйновано 31 приватний будинок.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.