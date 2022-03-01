Виїзди з Чернігова заміновані, голова ОДА просить містян лишатися вдома

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус звернувся до жителів Чернігова, попередивши їх про мінування.

«Всі виїзди з міста заміновані. «Заміновані» – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони», – написав Чаус у зверненні, яке поширила Чернігівська ОДА.

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Він закликав містян не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

«Лишайтесь вдома або в об’єктах укриття», – попросив голова ОДА.

Напередодні російські війська обстріляли Чернігів, в зоні ураження були приватні та багатоповерхові житлові будинки.