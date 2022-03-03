Макрон після переговорів із Путіним: «нічого обнадійливого»

Президент Франції Емманюель Макрон попередив президента Росії Володимира Путіна, що російський лідер «бреше» собі і робить «велику помилку» в Україні, яка дорого коштуватиме Росії в довгостроковій перспективі, тоді як Путін пообіцяв, що Росія продовжить свій наступ, повідомили пресслужби президентів в окремих повідомленнях про розмову двох лідерів 3 березня.

Макрон сказав, що «нічого в тому, що сказав президент Путін, не може обнадіяти нас», – повідомив неназваний помічник президента Франції, пише AFP.

За словами помічника, Макрон після 90-хвилинної телефонної розмови з Путіним вважає, що «найгірше ще попереду» в ситуації в Україні.

3 березня українські і російські делегації зібралися на переговори про припинення вогню на півдні Білорусі – це вже друга така спроба з початку вторгнення.

Путін допустив, що може розширити свої вимоги, якщо переговори з українськими офіційними особами підуть не так, як хоче Москва, повідомили в Кремлі.

Путін заявив про «спробу виграти час, затягуючи переговори», і сказав, що такі зусилля «призведуть лише до додаткових вимог до Києва в нашій переговорній позиції».

У Кремлі також заявили, що Путін пообіцяв домогтися «демілітаризації» і нейтрального статусу України.

За минулу добу російські обстріли українських міст посилилися, понад 1 мільйон українських біженців вже перебувають за кордоном, але українські військові і цивільні чинять запеклий опір.

2 березня Макрон виступив зі зверненням до народу Франції, в якому засудив «брехню», яку поширює російський уряд, щоб виправдати своє вторгнення, і сказав, що Путін вирішив розпочати «ганебну війну... самостійно і свідомо».

Путін сказав Макрону, що він не згоден з його промовою, заявили в Кремлі.

У своєму зверненні Макрон заявив, що буде підтримувати контакти з Путіним.

Макрон заявив, що підтримує постійний контакт із президентом України Володимиром Зеленським, якого французький лідер назвав «обличчям честі, свободи і відваги».