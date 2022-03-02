Урядова «гаряча лінія» збирає запити з гуманітарних питань

Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

Як повідомили в Кабінеті міністрів України, телефонувати на «гарячу лінію» 1545 можна щодо таких питань:

проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням,

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну,

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами,

потреби у ліках,

потреби у пальному,

питання соціальних виплат, отримання пенсій,

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Урядова «гаряча лінія» працює цілодобово.

Уточнюють, що дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку «Укртелекому», телефонів мобільних операторів «Київстар», Vodafone Україна, «Лайфселл» для заявників безкоштовні.

«Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» – +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.