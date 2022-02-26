Три українських оператори заблокували доступ для абонентів з Росії та Білорусі – Держспецзв’язку

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Росії та Білорусі – про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку.

За повідомленням, таке рішення ухвалив Національний центр оперативно-технічного управління мережами.

«Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень», – прокоментували рішення в службі.

Самі компанії-оператори публічно не коментували рішення.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також раніше заперечили дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявили, що не обстрілюють українські міста.