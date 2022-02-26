Рада просить ріелторів надавати дані про орендарів, які можуть бути «сплячими» диверсантами

Верховна Рада звернулася до ріелторів в Україні з проханням надавати інформацію про орендарів, які знімали житло з грудня 2021 року донині і можуть відповідати опису так званих «сплячих груп», які заїхали до кожного населеного пункту України.

За даними парламенту, члени таких груп знімали квартири і чекали там «часу «Ч».

«В основному квартири знімали, користуючись послугами ріелторів. В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі, схожих на росіян, які групами по дві-три особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102», – йдеться в заяві Ради.

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Пресслужба парламенту попереджає, що вказані люди задіяні як коригувальники вогню або диверсанти і можуть бути озброєними.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також раніше заперечили дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявили, що не обстрілюють українські міста.

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24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.