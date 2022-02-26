ОГП відкрив справу через обстріл Бородянки, в якому загинули 6 людей

Офіс генерального прокурора повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом обстрілу з боку російських військ Бородянки на Київщині, внаслідок якого загинули шість людей і тяжко травмована дитина.

Провадження відкрили за статтею «порушення законів та звичаїв війни».

«Встановлено, що 26 лютого 2022 року збройними силами РФ здійснено масовані артилерійські обстріли населених пунктів Київської області. Крім того, встановлено, що ворожою артилерією в смт. Бородянка Бучанського району знищено житловий будинок, у якому перебувала родина оперуповноваженого місцевого управління поліції. Родина у кількості 6 осіб загинули на місці, дитина 2020 року народження, перебуває у тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, внаслідок обстрілів зазнали руйнувань житлові і господарські будинки, об’єкти інфраструктури населених пунктів Київщини.

Прокурори Київської обласної прокуратури продовжують «документування воєнних злочинів військовослужбовців РФ та їхніх воєначальників для забезпечення невідворотності покарання для кожного, хто причетний до них».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.