Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

Крим: російська військова техніка з маркуванням «Z» помічена на трасі «Таврида» (фотогалерея)

26 лютого трасою «Таврида» у напрямку від Севастополя до Бахчисараю проїхали кілька автоколон російських військових «Камазів», призначених для перевезення особового складу, повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». На бортах всіх транспортних засобів були знаки у вигляді латинської літери «Z». Деякі автомобілі рухалися в одиночному порядку. Також помічено один автомобіль, який їхав у напрямку Севастополя, ця машина була брудною.​

Раніше агентство Reuters повідомило, що на півночі Криму в Армянську та Красноперекопську помічено більшу кількість російської військової техніки з маркуванням «Z», яке Росія перекидає на материкову частину України. На відео, опублікованому агентством, за його інформацією, перша російська військова колона з літерами «Z» рухалася у бік материкової України. Російська військова техніка з таким маркуванням була помічена у містах на материковій Україні, куди вторгалися російські військові.
Частина колони російської військової техніки на трасі &laquo;Таврида&raquo; за 30 кілометрів від Севастополя
1 Частина колони російської військової техніки на трасі «Таврида» за 30 кілометрів від Севастополя
Колона військової техніки на допоміжній дорозі біля траси &laquo;Таврида&raquo;
2 Колона військової техніки на допоміжній дорозі біля траси «Таврида»
Одиночний &laquo;Камаз&raquo; з маркуванням &laquo;Z&raquo; на борту
3 Одиночний «Камаз» з маркуванням «Z» на борту
Спеціальний &laquo;Камаз&raquo; на севастопольській ділянці траси &laquo;Таврида&raquo; рухається у бік Бахчисараю
4 Спеціальний «Камаз» на севастопольській ділянці траси «Таврида» рухається у бік Бахчисараю
5
Автомобілі-паливозаправники заправляються на паливній базі Чорноморського флоту в Інкермані
6 Автомобілі-паливозаправники заправляються на паливній базі Чорноморського флоту в Інкермані
Військовий &laquo;Камаз&raquo; у Севастополі
7 Військовий «Камаз» у Севастополі
Цей &laquo;Камаз&raquo; повертається до Севастополя
8 Цей «Камаз» повертається до Севастополя
Зображення 16x9

Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG