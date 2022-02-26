26 лютого трасою «Таврида» у напрямку від Севастополя до Бахчисараю проїхали кілька автоколон російських військових «Камазів», призначених для перевезення особового складу, повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». На бортах всіх транспортних засобів були знаки у вигляді латинської літери «Z». Деякі автомобілі рухалися в одиночному порядку. Також помічено один автомобіль, який їхав у напрямку Севастополя, ця машина була брудною.
Раніше агентство Reuters повідомило, що на півночі Криму в Армянську та Красноперекопську помічено більшу кількість російської військової техніки з маркуванням «Z», яке Росія перекидає на материкову частину України. На відео, опублікованому агентством, за його інформацією, перша російська військова колона з літерами «Z» рухалася у бік материкової України. Російська військова техніка з таким маркуванням була помічена у містах на материковій Україні, куди вторгалися російські військові.
Раніше агентство Reuters повідомило, що на півночі Криму в Армянську та Красноперекопську помічено більшу кількість російської військової техніки з маркуванням «Z», яке Росія перекидає на материкову частину України. На відео, опублікованому агентством, за його інформацією, перша російська військова колона з літерами «Z» рухалася у бік материкової України. Російська військова техніка з таким маркуванням була помічена у містах на материковій Україні, куди вторгалися російські військові.
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