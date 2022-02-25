Останні супутникові знімки, зроблені в перший день масового вторгнення Росії в Україну, показують пошкодження та руйнування українських аеропортів та військової інфраструктури внаслідок авіаударів або ракетних ударів.



Фотографії фіксують переміщення російських військ в країну 24 лютого. Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір також сфотографував підбиту 25 лютого на підступах до Харкова російську військову техніку, зокрема ракетні установки «Град».

