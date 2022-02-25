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Фотогалереї

Шкода, завдана Росією при вторгненні в Україну: з неба та зі землі (фотогалерея)

Останні супутникові знімки, зроблені в перший день масового вторгнення Росії в Україну, показують пошкодження та руйнування українських аеропортів та військової інфраструктури внаслідок авіаударів або ракетних ударів.

Фотографії фіксують переміщення російських військ в країну 24 лютого. Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір також сфотографував підбиту 25 лютого на підступах до Харкова російську військову техніку, зокрема ракетні установки «Град».
1. Згорілий корпус російської ракетної установки&laquo;Град&raquo; і тіло загиблого солдата під Харковом. 25 лютого 2022 року
1 1. Згорілий корпус російської ракетної установки«Град» і тіло загиблого солдата під Харковом. 25 лютого 2022 року
Знищений російський &laquo;Град&raquo; під Харковом. 25 лютого&nbsp;2022 року
2 Знищений російський «Град» під Харковом. 25 лютого 2022 року
3. Залишки російської військової машини під Харковом 25 лютого
3 3. Залишки російської військової машини під Харковом 25 лютого
4. Знімки від 24 лютого показують пошкодження сховищ пального та іншої інфраструктури на аеродромі у східноукраїнському місті Чугуєв Харківської області
4 4. Знімки від 24 лютого показують пошкодження сховищ пального та іншої інфраструктури на аеродромі у східноукраїнському місті Чугуєв Харківської області
5. Пошкодження на Чугуївському аеродромі
5 5. Пошкодження на Чугуївському аеродромі
6. На супутниковій фотографії, опублікованій Planet Labs PBC, видно, як після вибуху на аеродромі під Чугуєвим піднімається дим &nbsp;
6 6. На супутниковій фотографії, опублікованій Planet Labs PBC, видно, як після вибуху на аеродромі під Чугуєвим піднімається дим
 
7. Місце удару по Чугуївському аеродрому зблизька
7 7. Місце удару по Чугуївському аеродрому зблизька
8. Миколаївська авіабаза на півдні України зазнала ударів російської авіації, повідомляє PBC Planet Labs
8 8. Миколаївська авіабаза на півдні України зазнала ударів російської авіації, повідомляє PBC Planet Labs
9. Приблизно за 16 кілометрів на схід від кордону України росіяни створили новий польовий госпіталь.&nbsp; Біля Червоної Яруги, Росія
9 9. Приблизно за 16 кілометрів на схід від кордону України росіяни створили новий польовий госпіталь.  Біля Червоної Яруги, Росія
10. Максар каже, що це база для штурмових гелікоптерів біля Томарівки, Росія
10 10. Максар каже, що це база для штурмових гелікоптерів біля Томарівки, Росія
11. Штурмовий гелікоптер у польоті біля Томарівки
11 11. Штурмовий гелікоптер у польоті біля Томарівки
12. Російські сухопутні війська поблизу Красної Яруги, Росія
12 12. Російські сухопутні війська поблизу Красної Яруги, Росія
13. Колона військової техніки поблизу Сергіївки, Росія
13 13. Колона військової техніки поблизу Сергіївки, Росія
14. Супутниковий знімок показує колону військової техніки поблизу Сергіївки, Росія
14 14. Супутниковий знімок показує колону військової техніки поблизу Сергіївки, Росія
15. Російські війська розгорнулися на західних околицях Білгорода, Росія
15 15. Російські війська розгорнулися на західних околицях Білгорода, Росія
16. У західній Білорусі військові сили та понад 50 транспортників важкої техніки (ВТТ) зібралися на Брестському полігоні. Додаткове обладнання розміщене на сусідній залізничній станції
16 16. У західній Білорусі військові сили та понад 50 транспортників важкої техніки (ВТТ) зібралися на Брестському полігоні. Додаткове обладнання розміщене на сусідній залізничній станції
17. Збройні сили Росії під Брестом у західній Білорусі
17 17. Збройні сили Росії під Брестом у західній Білорусі
18. Російські збройні сили під Брестом у західній Білорусі &nbsp;
18 18. Російські збройні сили під Брестом у західній Білорусі
 

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