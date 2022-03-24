За місяць війни російські військові вбили 5 і поранили 7 журналістів – ІМІ

Російські війська скоїли 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні впродовж місяця війни, ідеться в повідомленні Інституту масової інформації (ІМІ).

«Станом на 24 березня пʼятеро журналістів убито під час виконання професійних обов'язків, семеро – поранено, один журналіст зник безвісти. ІМІ відомо про щонайменше шість випадків захоплення журналістів росіянами в заручники й жорстокого поводження з ними. Окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними обʼєктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України. Окрім того, щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок погроз із боку російських окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати за умов тимчасової окупації, відсутності можливостей до друку та розповсюдження тощо», – ідеться в повідомленні.

Інститут масової інформації вказує, що всі смерті журналістів зафіксовані в Києві та передмістях столиці. За 28 днів від початку війни загинули:

Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);

Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);

П'єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області).

Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з Пʼєром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);

Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).

Крім того, невідомою залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Серед поранених є і журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір, який постраждав 11 березня внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.