В Ірпені окупанти розстріляли кореспондента The New York Times Брента Рено – поліція

Військовослужбовці російських Збройних сил, які окупували місто Ірпінь поблизу Києва, вбили 51-річного журналіста американського видання The New York Times Брента Рено, ще один його колега, також журналіст зі США, поранений. Про це 13 березня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа The New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Нєбитов.

Другого журналіста на імʼя Хуан госпіталізували до клініки Охматдит у Києві. За його словами, разом із Брентом Рено вони намагалися зняти, як відбувається евакуація жителів Ірпеня, але після перетину блокпосту біля мосту по них почали стріляти. Хуан бачив, що Брент Рено був поранений у шию.

Раніше цього тижня, в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок того удару були ще постраждалі.

Першу допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики і медики Баришівки.