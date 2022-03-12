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ІМІ: у Каховці зник журналіст Олег Батурин

Проукраїнський мітинг у місті Новій Каховці, що розташоване поруч із Каховкою, 6 березня 2022 року

У Каховці на Херсонщині ввечері 12 березня зник місцевий журналіст Олег Батурин, повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

За її словами, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

«Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», – розповіла дружина.

За повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день».

У Каховці на постійній основі немає російських військових, окуповане сусіднє місто Нова Каховка.

У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці, «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути». «Вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається», – додав він.

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