На тлі повідомлень щодо «референдуму» про «ХНР» Херсонська облрада провела екстрене засідання – депутат

На тлі повідомлень про те, що окупаційні сили готуються провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР», Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання, повідомив у фейсбуці депутат облради, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко.

«Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання проходило у режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна», – повідомив Рибалко.

Раніше сьогодні інший депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційні сили готуються провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.