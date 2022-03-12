На Херсонщині готують «референдум» щодо створення «ХНР» − місцевий депутат Сергій Хлань

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, окупаційні сили готуються провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – написав Хлань.

Також він закликав всіх депутатів Херсонської обласної ради не іти на співпрацю з окупантами.

«Створення «ХНР» перетворить наш край на безнадійну діру без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати «ХНР»! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!», – наголосив Хлань.

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«Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління», – додав він.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з україською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.