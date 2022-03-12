Мер Херсона заперечив захоплення місцевого водоканалу

Голова міської ради Херсона Ігор Колихаєв на фесйбук-сторінці Херсонської міської ради заперечив, що Херсонський водоканал захопили окупанти.

«Із водоканалом все гаразд, підприємство працює, ніхто його не захоплював. Ще раз кажу: довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не розганяйте паніку та не лякайте одне одного», − написав він.

Пресслужба міськради також поширила звернення Херсонводоканалу.

«Херсонський водоканал звертається до херсонців. Усі чутки про захоплення водоканалу − фейки! Довіряйте інформації лише з офіційних джерел», − йдеться у заяві.

Згідно з повідомленням, Херсон і його передмістя отримують воду з водоносного горизонту артезіанськими свердловинами.

«Вода проходить знезараження гіпохлоритом натрію, процес контролюють фахівці», − йдеться в повідомленні.

Мер Херсона Ігор Колихаєв також запевнив, що «Херсонгаз», обленерго і комунальні підприємства працюють над відновленням постраждалих районів.

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Російські війська зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації 1 березня. Однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого. З усіх обласних центрів росіяни змогли взяти під контроль тільки Херсон. Авіаударів систематично зазнають багато міст у всіх частинах України від Харкова до Івано-Франківська. Найбільших руйнувань зазнали Харків, Чернігів, Ізюм, Охтирка та кілька передмість Києва. Триває осада Маруіполя, де настала гуманітарна катастрофа. Тіла загиблих лежать на вулицях, їх ховають у братських могилах.