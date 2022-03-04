Обстріли, брак продуктів, мародерство: життя людей на півдні України внаслідок вторгнення РФ

Як живуть міста півдня України, які опинилися під контролем російської армії? Чому Херсон почав страждати від мародерів, і чи може зіткнутися місто з гуманітарною катастрофою? Чи можливі проукраїнські мітинги в Генічеську? Про це в новому випуску програми «Новини Приазов’я», в якій з початком війни також висвітлюються події всього півдня України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Російська армія бомбардує і обстрілює українські міста, іде постійна атака із намаганням взяти під контроль Київ.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Херсон страждає від мародерства

Житель Херсона Костянтин (ім’я змінене з міркувань безпеки – ред.) згадує, що вторгнення російської армії на Херсонщину супроводжувалося дуже потужними вибухами в херсонському аеропорті.



«Почали вводитися заходи воєнного часу. Люди згуртувалися, ходили патрулі. Міський голова об'єднував усіх. Під його керівництвом ці патрулі ходили дивилися, щоб у місті все було нормально, не було мародерів. І у порівнянні з тим, що коїться зараз, це були поодинокі випадки мародерства, які одразу припинялися», – розказав чоловік.



Він каже, що те, як російська піхота заходить до Херсону, засвідчено містянами в соцмережах – «це були не вибухи, а автоматні та кулеметні черги, які лунали звідусіль».

Зруйновані будинки багатьох херсонців, що мешкають в Антонівці

«Вони заходили з боку аеропорту, по Бериславському шосе з боку ТРЦ Фабрика, з боку мікрорайону Таврійський десь з боку Зеленівки. До цього лунали бої біля Антонівського мосту, зруйновані будинки багатьох херсонців, які живуть в Антонівці».



За словами Костянтина, коли почався захід російського війська в Херсон, люди боялися і перестали виходити на вулицю, зупинилось існування бригад самооборони.

Він каже, що «люди у шоці».

«Після того, як увійшли росіяни, і почалося найбільше мародерство. Почалися масові випадки. Наприклад, пограбований великий ТРЦ «Фабрика», багато маленьких магазинів . повідкривали та порозламували.

«Зараз ситуація потрохи не скажу, що нормалізується, але вже люди знову згуртувалися і знову ганяють цих мародерів по місту. Вони їх відловлюють, вони їх фотографують, вони їх прив'язують до стовпів скотчем, знімають із них труси. І отак з голим задом вони стоять примотані до дерев», – розказав Костянтин.

«Люди досі у шоці знаходяться, деякі супермаркети роздають хліб безплатно»

Деякі «супермаркети роздають хліб безплатно», розповідає херсонець.

«Але це наводить на такі думки, а що буде потім? Зараз все розкуплять, роздадуть, а що буде потім? Люди вже не бояться виходити. Вулиці чисті, я не розумію, хто їх прибирає, але вони чисті. Трошки працює транспорт, але люди ходять у шоку».

Чоловік наголошує, що Херсону потрібен «зелений коридор».



«Наш міський голова звернувся до всіх, кого можна – і до президента Зеленського, і до міжнародних організацій. Він просить «зелений коридор», щоб з міста можна було вивозити трупи, бо люди помирають, а не можна їх ховати. І загиблих треба вивезти», – сказав Костянтин.

Станом на 4 березня мер Херсона Ігор Колихаєв у коментарі проєкту «Новини Приазов’я» розповів, що, незважаючи на домовленості про «зелений коридор», російські війська вантажівки з гуманітарною допомогою в місто не пропускають.

«Прямо зараз у місто могли знайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці, і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на вищому рівні, на практиці, «внизу», все це поки не працює».

«Закрита» Нова Каховка

Люди стоять чергами по магазинах, тому що продуктів не вистачає

Юрій (ім’я змінене з міркувань безпеки) з міста Каховка, що поруч із Новою Каховкою, яку російські війська захопили наприкінці лютого, розказав проєкту «Новини Приазов’я», що в місті спостерігається брак продуктів, а в магазинах черги.

«У Каховці тихо, люди стоять чергами по магазинах, тому що продуктів не вистачає. Фермери привозять, хто капусту, хто моркву, хто картоплю. Люди стоять і чекають у чергах».

Під час розмови чоловік знаходився в Таврійську, де він постійно спостерігав велику кількість військової техніки.

«У Таврійську трохи гірше. Їздять БТРи по вулицях. Нова Каховка зачинена від нас. Там блок-пост стоїть, туди не пускають. Тероборона працює – вночі мародерів у нас немає. Хлопці чергують ночами. Теж саме й у Таврійську – тихо, спокійно. Ночами, я маю на увазі», – розповів Юрій.



Він каже, що в цей час, родичі та сусіди допомагають один одному продуктами та ліками.

«Комунальні служби всі працюють. У Каховці світло є, а пів Таврійська без світла. Їздили служби, але так світла і не дали. Ми не знаємо, що на ГЕС. На головному магістральному Північно-Кримському каналі вони підірвали шандори і вода пішла на Крим. Було три потужних вибухи. Перший вибух нічого не дав, другий теж. З третього вибуху шандори попадали, і вода пішла на Крим», – поділився Юрій.

За його даними, в будівлі головної споруди Північно-Кримського каналу все знищили.

«Постріляли з гранатометів, автоматів, немає ні скла, ні дверей, немає нічого живого. Все знищено, що можна було».

Генічеськ: «дитсадки не працюють, літають гвинтокрили»

Генічеськ біля анексованого Криму став першим містом, яке захопили російські війська при вторгненні на Херсонщину.

«Почався як звичайний день, пішли з родиною в магазин за продуктами. Встали раніше, бо коли приходиш о 9 ранку вже великі черги в магазині. Ну, прямо аж великих проблем немає, не працюють дитячі садки та таке інше», – розповідає про життя в окупації Максим із Генічеська (ім’я змінене з міркувань безпеки – ред.).

За його інформацією, на даний час в місті відносно спокійно, до цього були випадки мародерства.

Інколи бачимо російських військових, які додають тривожності

«Інколи літають гвинтокрили та інколи бачимо російських військових, які додають тривожності. Російські війська пробують не пересуватися містом, інколи їх можна побачити, коли підходиш до їхніх місць дислокації. Раз на добу бачимо російські гелікоптери над містом. Вони коли летять випускають теплові ловушки, бояться місцевих, можливо. І загалом люди бояться російської техніки, часто ховаються по домівках, коли йдуть колони», – розповідає Максим.



Місцеві активісти вже не висловлюють свою позицію, аби не потрапити в поле зору російських сил.



«Декілька разів бачив, як місцеві підходили на ринку й показували новини, що відбувається в Україні і російські військові якось дуже дивно на це реагували. Якоїсь великої конфронтації не було. Місцеві активісти не сильно висловлюють свою думку, бояться, що прийдуть загарбники й за ними або ФСБ-шники, тому вони пробують тихо сидіти», – каже геніченець.

Він згадав про нещодавній мітинг проукраїнських активістів, зазначивши, що подальші такі акції вже під питанням.



«Гуманітарна ситуація поки в нормі, кажуть, що не вистачає інсуліну, поки що ситуація не критична. Продукти такі як гречка, мука, м’ясо, крупи, консервовані продукти, їх зовсім не залишилось на прилавках магазинів. Магазини працюють в штатному режимі, останні дні в них можна розрахуватися карткою. Банкомати вже два дні пусті, у всьому місті не працюють і вказано, що тимчасово не працює, бо немає грошей. Гроші можна зняти в магазинах, аптеках, де це можливо» – розповів чоловік.

На всіх адмінбудівлях міста українські прапори

Він також підкреслив, що зараз на всіх адмінбудівлях міста українські прапори: «Інколи трапляється, що місцеві прапори вивішують прапори на своїх будинках. Але це не часто».

Снігурівка: «Постійно колони йдуть, бої»

Жителі Снігурівки Миколаївської області, розповідають про «постійні колони військової техніки та бої» в місті.

«Наша траса – стратегічна. Оточити Миколаїв (хочуть російські війська – ред.). У нас хлопці молодці, працюють добре. Їм (росіянам – ред.) треба оточити Миколаїв. Оточити його можна тільки з боку Снігурівки…», – розповів місцевий житель на умовах анонімності.

Коли їх (росіян – ред.) розбивають, вони тікають по селах, просять їсти, кажуть, що не хочуть війни, не знають, де знаходяться. Залишають БТР, тому що немає солярки... Це гарматне м'ясо, але не закінчуються вони. Орда, на мій погляд, нескінченна», – додав він.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону як «живий щит» для захоплення українських міст.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

2 березня голова Херсонської ОГА Геннадій Лагута повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом 2-3 днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення!» – сказав Лагута.

повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом 2-3 днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення!» – сказав Лагута. Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

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