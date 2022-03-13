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Як Україна відбиває атаку Росії?

Як Україна відбиває атаку Росії?
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Як Україна відбиває атаку Росії?

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Як українська піхота та артилерія знищують російські танки. Засідки для російських військових. Путін прорахувався: головна помилка Кремля? Як Росія атакує Україну? Зброя проти російської військової техніки: «Джавеліни» та NLAW. Як українці захищають свою країну? Київ, Південь України, Донбас.

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