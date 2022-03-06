Як українці захищають свою столицю? про це дивіться у новому випуску Донбас Реалії
Росія прорахувалась: як українці захищають Київ?
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