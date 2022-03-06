Росія прорахувалась: як українці захищають Київ?

Атака на Київ. Росія продовжує війну проти України. Російська армія намагається оточити українську столицю. Як живе місто під обстрілом? Чим російські військові бомбардують будинки киян? Зруйноване передмістя та евакуація жителів. Яку зброю Путін кинув на війну з Україною?