УЗ: перед станцією Коростень під обстріл потрапив поїзд «Київ – Рахів», жертв немає

Перед залізничною станцією Коростень Житомирської області під обстріл потрапив поїзд «Київ – Рахів», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 Київ – Рахів затримається на 3 години. Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає», – йдеться в повідомленні.

УЗ вказує, що наступні поїзди далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом.

Раніше сьогодні «Укрзалізниця» також повідомила, що на додаток до рейсових поїздів запланувала на 6 березня евакуаційні поїзди далекого сполучення або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Росія заперечує, що веде проти України війну на її території та називає це «спеціальною операцію», що має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні. Але обстріли соціальної інфраструктури та мирних жителів тривають.