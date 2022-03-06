Російська армія за час вторгнення в Україну втратила 11 000 особового складу − Міноборони 

За 11 днів війни, яку розпочала Росія на території України, загинуло понад 11 тисяч особового складу російської армії, повідомляє Міноборони України у фейсбуці.

Згідно з повідомленням Міноборони, Росія втратила: 44 літаки, 48 гелікоптерів, 285 танків, 985 ББМ, 109 артилерійських систем, 50 РЗСВ, 21 одиниця засобів ППО, 447 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з ППМ, 4 БПЛА та два легкі швидкісні катери.

«Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», − додають в Міноборони.

У Генштабі ЗСУ вказують, що російська армія деморалізована.

«Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства» – йдеться в повідомленні.

За повідомленням Генштабу, напередодні до Брянки Луганської області доставили понад 650 поранених російських військових. Російська сторона це не коментує.

Водночас Міноборони Росії повідомляє, що за минулу добу збило 8 бойових літаків, 2 українських вертольоти та 6 безпілотників.

«За минулу добу винищувальної авіацією та ППО ПКС Росії збито

чотири літаки Су-27 і один МиГ-29 в районі Житомира, Су-27 та Су-25 в районі Радомишля, один Су-25 в районі Ніжина, два гелікоптери Мі-8 в районі Києва, шість беспілотних літальних апаратів, в тому числі «Байрактар ТБ-2», − заявив 6 березня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Також, за його словами, напередодні російська армія знищила кілька зенітних ракетних комплексів ППО. Міноборони РФ стверджує, що з 24 лютого російська армія уразила 2203 об’єкти української військової інфраструктури.

Військове вторгнення Росії до України почалося 24 лютого. В Росії заборонено називати це війною, там наполягають на терміні «військова спецоперація». У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.