Війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку допомоги – міськрада

Російські війська в неділю продовжують обстріл житлових кварталів Бучі Київської області та блокують доставку гуманітарної допомоги для жителів, повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

«Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба – боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога», – йдеться у Facebook-повідомленні.

Міськрада вказує, що отримує щодня майже тисячу повідомлень від жителів Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

«Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість жителів перебуває у підвалах», – наголошують у міськраді.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.