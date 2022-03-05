Окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами – мер

Російські сили підірвали одну із залізничних колій у напрямку Ірпеня на Київщині, через це два вагони евакуаційного потяга, який мав забирати людей з Ірпеня зійшли з рейок, повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«Дорогою мав подаватися евакуаційний рейс для порятунку жителів міста, яке атакують окупанти. Зійшли два вагони. Тепер евакуацію здійснюватимуть з іншої точки», − написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ворог вперше почав атакувати гуманітарну інфраструктуру», – підкреслив Лещенко.

Через підрив залізничних колій евакуація з Ірпеня буде проводитися за допомогою автобусів, повідомив мер міста Олександр Маркушин у своєму телеграм-каналі.

«Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня, перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка), там буде здійснена евакуація автобусами на Київ. Нагадую, евакуйовуємо на київський залізничний вокзал дітей, жінок та людей похилого віку», – написав Маркушин.

Під час війни Росії проти України довкола Києва ведуться запеклі бої в багатьох його передмістях. Значних руйнувань внаслідок наземних боїв та ракетних ударів зазнали Ірпінь, Буча, Гостомель, Васильків, Бородянка та інші населені пункти. Зруйновані деякі дороги та мости.

Раніше «Укрзалізниця» запустила евакуаційні рейси з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова та Ізмаїлу до Львова, Чопа, Рахова та інших міст на заході України.