Верещук закликала РФ не використовувати режим тиші для просування військ

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що, за даними українських військових, армія РФ використовує оголошений режими тиші в Маріуполі і Волновасі для просування вперед.

«Під час проведення режиму тиші наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські війська використовують режим тиші і просуваються вперед. Я хочу звернутися до російської влади і сказати: ми домовилися за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші, там не має бути просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал для того, щоб евакуювати цивільних: жінок, дітей, а також довезти гуманітарні вантажі до тих, хто залишився – це медикаменти і їжа. Тому ще раз звертаюся до російської влади: припинити просування своїх військ», – заявили Верещук 5 березня.

Вона уточнила, що цю інформацію наразі ще додатково перевіряють.

Верещук додала, що нинішня евакуація – перший крок, далі будуть організовувати гуманітарні коридори в інших районах, де склалася складна ситуація.

Віцепрем’єрка назвала маршрути, за якими здійснюється евакуація:

Маріуполь – Микільське – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя. Цим каналом Україна планує вивезти понад 200 тисяч людей.

Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя. Українська сторона евакуює понад 15 тисяч людей.

«Ми погодили через посередництво Міжнародного комітету Червоного Хреста маршрути, як буде відбуватися рух колони, завезення гуманітарних вантажів і отримали підтвердження від російської сторони… Гарантію припинення вогню під час евакуації мирного населення забезпечує Червоний Хрест», – додала вона.

Тим часом, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на 10:55 підтвердження тиші отримано лише на території Донецької області.

«Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по всьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше сьогодні Кириленко повідомив про початок евакуації в Маріуполі.

Перед цим голова Донецької обласної військової адміністрації заявив, що влада має підтвердження режиму тиші з 9:00, для жителів Волновахи і Маріуполя опрацьовують процес евакуації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Суспільному підтвердив цю інформацію і додав: «що стосується кількості міст, то це тільки початок. Відпрацьовується робоча модель, після чого поступово в перелік місць для евакуації будуть додаватись інші міста та села».

Маріуполь перебуває в облозі. Понад дві доби з містом немає ні телефонного, ні інтернет-зв'язку. Ті, кому вдалося виїхати під обстрілами, описують ситуацію як гуманітарну катастрофу. Відсутні електрика, опалення, вода та їжа.

Про домовленість щодо гуманітарних коридорів повідомили після другого раунду переговорів між українською і російською делегацією, що відбувся 3 березня.