Путін «особисто ухвалює рішення» про дії російських військ в Україні – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін самостійно ухвалює рішення про дії російських військ, які вторглися до України. Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає російське державне агентство ТАСС.

Таким чином Пєсков нібито прокоментував заклик голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова до Путіна віддати наказ про «рішучий штурм» в Україні.

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«Верховний головнокомандувач (Путін – ред.) отримує інформацію, в тому числі й про такі пропозиції. І саме верховний головнокомандувач ухвалює рішення про те, як, якими засобами виконувати наявні задачі в ході цієї операції», – заявив речник Кремля.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільні об’єкти в українських містах, що призводить до жертв та поранених серед цивільного населення.

Зокрема, напередодні внаслідок обстрілу житлових будинків у Чернігові загинули 47 людей. Обстріли призвели до масштабних руйнувань у містах-сателітах Києва на кшталт Бородянки, Бучі та Ірпеня.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України». Росія також не визнає, що обстрілює цивільні об’єкти.