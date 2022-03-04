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Буча, що на Київщині, після важких боїв (фоторепортаж)

Фотографії зроблені 1 березня 2022 року. На той час ситуація у Бучі була контрольована. Місцями ще тривали бої – війська Росії не полишали спроб підійти до Києва, наголошували в ЗСУ, проте кожен наступний напад все швидше відбивався українськими захисниками. Остання інформація українського Генштабу станом на 4 лютого: війська РФ відійшли від Бучі та аеродрому в Гостомелі.
А от Міноборони Росії, попри пряме вторгнення, заперечує, що російські війська обстрілюють українські міста.
Одна з центральних вулиць міста Буча, 1 березня 2022 року
1 Одна з центральних вулиць міста Буча, 1 березня 2022 року
Під час руху колони російських військ через місто вівся безладний вогонь по житлових будинках, кажуть місцеві жителі, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
2 Під час руху колони російських військ через місто вівся безладний вогонь по житлових будинках, кажуть місцеві жителі, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Знищена квартира від обстрілу російськими військами. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
3 Знищена квартира від обстрілу російськими військами. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Місцевий житель: &laquo;Щоб оце я приїжджав дітей своїх забирав? Гади такі. Треба воно їм. Полізли. Я переживаю, що якщо цей вертоліт буде бомбити, то вони не спасуться. Там стіни відкриті. Тому я зараз їх забираю. Зараз постелю оце &ndash; бо ми взяли найнеобхідніше. І мені дуже прикро, що оцей Путін заліз на цю Україну і таке наробив. Якщо і далі так піде, то я піду сам з гранатомета просити, щоб лупонути хоч трохи, хоч одного танка. Так мені образливо &ndash; дамо прикурить, повірте! Якщо треба буде, підемо і дамо дрозда&raquo;. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
4 Місцевий житель: «Щоб оце я приїжджав дітей своїх забирав? Гади такі. Треба воно їм. Полізли. Я переживаю, що якщо цей вертоліт буде бомбити, то вони не спасуться. Там стіни відкриті. Тому я зараз їх забираю. Зараз постелю оце – бо ми взяли найнеобхідніше. І мені дуже прикро, що оцей Путін заліз на цю Україну і таке наробив. Якщо і далі так піде, то я піду сам з гранатомета просити, щоб лупонути хоч трохи, хоч одного танка. Так мені образливо – дамо прикурить, повірте! Якщо треба буде, підемо і дамо дрозда». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Анатолій Федорук, бучанський міський голова: &laquo;Ми в приміщенні торговельного центру Новус, виходячи із військових дій в місті, супермаркет був зруйнований. Але узгоджена позиція із власниками: ми облаштовуємо тут випічку для наших містян, для жителів нашої територіальної громади і сусідніх&raquo;. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
5 Анатолій Федорук, бучанський міський голова: «Ми в приміщенні торговельного центру Новус, виходячи із військових дій в місті, супермаркет був зруйнований. Але узгоджена позиція із власниками: ми облаштовуємо тут випічку для наших містян, для жителів нашої територіальної громади і сусідніх». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Вулиця Вокзальна і спалена техніка російської армії, місто Буча, Київської області, 1 березня 2022 року
6 Вулиця Вокзальна і спалена техніка російської армії, місто Буча, Київської області, 1 березня 2022 року
Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
7 Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Станом на 1 березня у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв&#39;язок, багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року &nbsp;
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Станом на 1 березня у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок, багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року

 
Місцевий житель Володимир: &laquo;Ми знову в підвал, бо через вікна спостерігали їх. Потім чуємо якийсь рух, розмови, там почався бій десь вище, і чуємо якісь крики: поранений уже. Вони заходять до нас у двір, заїжджає броньована машина, вибили вікно &ndash; ми внизу все це чуємо. Через вікно зайшли у хату. Побули там, поранений теж з ними був. А коли почався уже конкретний обстріл їх, вони &ndash; тікать&raquo;.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
9 Місцевий житель Володимир: «Ми знову в підвал, бо через вікна спостерігали їх. Потім чуємо якийсь рух, розмови, там почався бій десь вище, і чуємо якісь крики: поранений уже. Вони заходять до нас у двір, заїжджає броньована машина, вибили вікно – ми внизу все це чуємо. Через вікно зайшли у хату. Побули там, поранений теж з ними був. А коли почався уже конкретний обстріл їх, вони – тікать». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чоловік дивиться на тіло російського солдата, що лежить біля військової машини, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
10 Чоловік дивиться на тіло російського солдата, що лежить біля військової машини, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
11 Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Ремонтні бригади намагаються полагодити інтернет.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року &nbsp;
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Ремонтні бригади намагаються полагодити інтернет. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року

 
Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
13 Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Спалена техніка російської армії в Бучі, Київська область, 1 березня 2022 року
14 Спалена техніка російської армії в Бучі, Київська область, 1 березня 2022 року
Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
15 Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Тіло загиблого військовослужбовця ЗС Росії.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
16 Тіло загиблого військовослужбовця ЗС Росії. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
17 Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Місцева жителька Ольга: &laquo;Коли мій батько будував будинок, побудував під ним кам&rsquo;яний підвал, і нам заповідав, що &laquo;якщо що, то це у вас бомбосховище&raquo;. Тобто він залив там монолітну плиту, і все. Ми ці слова згадали і, звісно, облаштували там собі &ndash; постелили коврики. Спочатку добре себе почували, дивилися телевізор, іноді бігали. Потім, коли це сталося, дивимося: танки почали стріляти уже у нас у дворі. Ми уже капітально побігли у підвал, і там ми сиділи 7 годин. Танки скрипіли гусеницями, був страшний бій, а два танки заховалися за наш дім. Заїжджали до нас у доми. Танки ховалися за будинками, я так розумію. 7 годин цього кошмару: там старі і діти. Ми з життям уже попрощалися, бо над нами так ухало. А потім вийшли і побачили цю страхітливу картину. Як &laquo;армагедець&raquo; якийсь&raquo;.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
18 Місцева жителька Ольга: «Коли мій батько будував будинок, побудував під ним кам’яний підвал, і нам заповідав, що «якщо що, то це у вас бомбосховище». Тобто він залив там монолітну плиту, і все. Ми ці слова згадали і, звісно, облаштували там собі – постелили коврики. Спочатку добре себе почували, дивилися телевізор, іноді бігали. Потім, коли це сталося, дивимося: танки почали стріляти уже у нас у дворі. Ми уже капітально побігли у підвал, і там ми сиділи 7 годин. Танки скрипіли гусеницями, був страшний бій, а два танки заховалися за наш дім. Заїжджали до нас у доми. Танки ховалися за будинками, я так розумію. 7 годин цього кошмару: там старі і діти. Ми з життям уже попрощалися, бо над нами так ухало. А потім вийшли і побачили цю страхітливу картину. Як «армагедець» якийсь». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Документи і папери військовослужбовців ЗС Росії, знайденні на місці бою у Бучі, 1 березня 2022 року &nbsp;
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Документи і папери військовослужбовців ЗС Росії, знайденні на місці бою у Бучі, 1 березня 2022 року

 
Місцеві жителі Наталя і Рустем: &laquo;Будинок цілий, але те, що цеглинка до цеглинки сама викладала, сама складала, &ndash; на старості літ вирішили, щоб жити легше було. Бачите, як сталося &ndash; тепер починати спочатку? Дуже важко, дуже страшно було сидіти в підвалі, як оце все гуркотіло. Думали, у нас найбезпечніша зона. А бачите, як вийшло&raquo;.&nbsp;Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
20 Місцеві жителі Наталя і Рустем: «Будинок цілий, але те, що цеглинка до цеглинки сама викладала, сама складала, – на старості літ вирішили, щоб жити легше було. Бачите, як сталося – тепер починати спочатку? Дуже важко, дуже страшно було сидіти в підвалі, як оце все гуркотіло. Думали, у нас найбезпечніша зона. А бачите, як вийшло». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Місцеві жителі переходять зруйнований міст. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
21 Місцеві жителі переходять зруйнований міст. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Знищена колона російського СЗШР (СОБР &ndash; російською) неподалік від Бучі, Київської області, 1 березня 2022 року
22 Знищена колона російського СЗШР (СОБР – російською) неподалік від Бучі, Київської області, 1 березня 2022 року
Журналісти, цивільні та військові під час обстрілу, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
23 Журналісти, цивільні та військові під час обстрілу, Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Військовослужбовець ЗС України: &laquo;Подивіться: якщо приїдуть ваші чоловіки до нас, матері, подивіться на них. Навіщо ви їх сюди пускаєте? Ми їх покладемо, усі колони, але Україну ми не здамо. Чим більше ми спалим російських військ, чим більше ми відправимо туди гробів, тим менше вони захочуть сюди їхати&raquo;. Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
24 Військовослужбовець ЗС України: «Подивіться: якщо приїдуть ваші чоловіки до нас, матері, подивіться на них. Навіщо ви їх сюди пускаєте? Ми їх покладемо, усі колони, але Україну ми не здамо. Чим більше ми спалим російських військ, чим більше ми відправимо туди гробів, тим менше вони захочуть сюди їхати». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Збройні сили України й територіальна оборона кажуть, що продовжують відбивати атаки російських військ у Бучі та її околицях, місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
25 Збройні сили України й територіальна оборона кажуть, що продовжують відбивати атаки російських військ у Бучі та її околицях, місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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