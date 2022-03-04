Буча, що на Київщині, після важких боїв (фоторепортаж)

18 Місцева жителька Ольга: «Коли мій батько будував будинок, побудував під ним кам’яний підвал, і нам заповідав, що «якщо що, то це у вас бомбосховище». Тобто він залив там монолітну плиту, і все. Ми ці слова згадали і, звісно, облаштували там собі – постелили коврики. Спочатку добре себе почували, дивилися телевізор, іноді бігали. Потім, коли це сталося, дивимося: танки почали стріляти уже у нас у дворі. Ми уже капітально побігли у підвал, і там ми сиділи 7 годин. Танки скрипіли гусеницями, був страшний бій, а два танки заховалися за наш дім. Заїжджали до нас у доми. Танки ховалися за будинками, я так розумію. 7 годин цього кошмару: там старі і діти. Ми з життям уже попрощалися, бо над нами так ухало. А потім вийшли і побачили цю страхітливу картину. Як «армагедець» якийсь». Місто Буча, Київська область, 1 березня 2022 року