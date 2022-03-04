Буча, що на Київщині, після важких боїв (фоторепортаж)

Фотографії зроблені 1 березня 2022 року. На той час ситуація у Бучі була контрольована. Місцями ще тривали бої – війська Росії не полишали спроб підійти до Києва, наголошували в ЗСУ, проте кожен наступний напад все швидше відбивався українськими захисниками. Остання інформація українського Генштабу станом на 4 лютого: війська РФ відійшли від Бучі та аеродрому в Гостомелі.
А от Міноборони Росії, попри пряме вторгнення, заперечує, що російські війська обстрілюють українські міста.
А от Міноборони Росії, попри пряме вторгнення, заперечує, що російські війська обстрілюють українські міста.
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