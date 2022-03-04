Мер Херсона Ігор Колихаєв стверджує, що, незважаючи на домовленості про «зелений коридор», вантажівки з гуманітарною допомогою в місто не пропускають. Про це він сказав в коментарі проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).



«Прямо зараз у місто могли знайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці, і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на вищому рівні, на практиці, «внизу», все це поки не працює», – сказав він.



«Натомість, зважаючи на все, «добрі визволителі» готуються привезти до Херсона свій «порятунок». Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас врятували, щоб всі на камеру подякували «благодійникам». Мобільний зв'язок заглушили. Даю слово: роблю, що можу. Але не знаю, як довго це ще виходитиме», – додав Колихаєв.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута раніше повідомив, що російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації та почали мінувати Херсон. Він написав про мінування місцевої філії Суспільного мовника.

1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки.

Російські війська також захопили телевежу і телерадіомовлення у Херсоні, повідомили на сторінках Національної гвардії і Міністерства внутрішніх справ у фейсбуці.