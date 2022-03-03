У Херсоні російські війська захопили телевежу – МВС

Російські війська захопили телевежу і телерадіомовлення у Херсоні, повідомили на сторінках Національної гвардії і Міністерства внутрішніх справ у фейсбуці.

«Ворог окупував телевежу і телерадіомовлення й розповсюджуватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть і клаптик нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів – брехня», – йдеться в повідомленні.

У МВС додають, що російські війська не дають можливості створити зелений коридор, щоб поглибити гуманітарну катастрофу в місті.

«Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой із Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача», – мовиться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України припускають, що 4 березня «у Херсоні готується масована вистава окупантів».

Про підготовку фейкових телетрансляцій заявив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а фальшиві «місцеві», привезені з Криму, влаштовують фейкову «демонстрацію» на користь «об'єднання» Херсонщини з Кримом», – написав Кулеба у твітері.

Раніше голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації та почали мінувати Херсон. Він написав про мінування місцевої філії Суспільного мовника.

1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки.