Росія на кримському напрямку використовує мобілізованих з ОРДЛО – МВС

Росія на кримському напрямку використовує мобілізованих осіб із окупованих територій окремих районів Донецької і Луганської областей, повідомило Міністерство внутрішніх справ із посиланням на інформацію, отриману українськими силами безпеки і оборони.

«Їх загальна кількість становить приблизно 3,5 тисяч осіб. Цих російських найманців зараз через кримський міст завозять у район міста Херсон. Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії і готують до нападу на українські міста. Також відомо, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані», – повідомили у МВС.

Це також підтвердив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

«Варто наголосити, що українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон», – нагадали в МВС заклик міністра оборони України.

Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії, додали там.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.