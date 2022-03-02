На спецрахунок НБУ для Збройних сил України надійшло понад 6 млрд грн

Національний банк України повідомляє, що станом на 2 березня на спецрахунок, відкритий НБУ для підтримки Збройних сил України, загалом перерахували понад шість мільярдів гривень в еквіваленті. Зокрема понад 253,5 мільйонів гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових більше ніж 1,6 мільярда гривень.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.