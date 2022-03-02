НБУ послабив низку заборон на операції в іноземній валюті

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті.

Так, напередодні, як повідомляє регулятор, замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грисень на день.

«Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів. Водночас наголошуємо, що НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном», – йдеться в повідомленні НБУ.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що банківська система працює злагоджено, банки, за можливості, поступово підкріплюють банкомати готівкою. Керівник НБУ закликав під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам. Він пояснив, що інкасатори банків щодня, ризикуючи життям, поповнюють банкомати готівкою. «Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю», звернувся Шевченко.