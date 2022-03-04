За вісім днів «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок – уряд

За 8 днів від початку масштабного вторгнення Росії в Україну «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 мільйон громадян з гарячих точок. Про це повідомляє 4 березня Кабінет міністрів України.

«Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь наявний рухомий склад залізниці. Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України», – йдеться у повідомленні.

Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та літні люди, потім – інші пасажири.

«Укрзалізниця» просить громадян зберігати спокій при посадці та допомагати один одному в разі необхідності.

«Укрзалізниця» відкрила ще 2 склади для збору та відправлення гуманітарної допомоги з подальшою пересилкою залізничними шляхами до Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя та Одеси. Склади розташовані за адресами: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Крилова, 62.; Волинська область, м. Ковель, вул. Ветеранів, 27. Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати», – додалив уряді.

Крім того, «Укрзалізниця» призначає низку додаткових потягів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя, додають в уряді.

Під час перевезення гуманітарного вантажу територією Угорщини автоперевізники звільняються від оплати за користування автодорогами, вказали в уряді і в повідомленні пояснили деталі.

«Укрпошта» доставляє пенсії та субсидії більш ніж 3 мільйонам «наших клієнтів по всій території країни», зауважили в Кабміні.

Критичних пошкоджень в морських портах України немає, кажуть в уряді 4 березня. «На сьогодні у портах України – 80 іноземних торгових суден. Вони не можуть покинути порти у зв’язку з небезпечною ситуацією, спричиненою агресією з боку Російської Федерації. Вантажні операції практично призупинено», – пояснили в уряді.

Крім того, наголосили, транспортні коридори в Чорному та Азовському морях закриті: «Тому українське Міністерство інфраструктури пропонує спрямувати призначені для України вантажі до портів на Дунаї. Війна унеможливила отримання вантажів, що прямують до України морським транспортом. Оскільки обробка морських суден практично неможлива у морських портах Чорного та Азовського морів, Міністерство інфраструктури України звертається із пропозицією розглянути можливість направлення вантажів до морських портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл та Рені, які працюють у штатному режимі».

Судна MSC з українськими моряками ігноруватимуть порти РФ, наголосили в уряді і додали: «Українського моряка Вадима Ігнашева викрали з контейнеровозу MSC Riccarda II у Владивостоці. ФСБ РФ відвезла його у невідомому напрямку. Від зниклого моряка немає звісток уже кілька днів. Під час зупинки у Владивостоці на контейнеровоз, прийшла перевірка міграційної служби РФ. Потім на судно заявилися представники спецслужб і силою забрали українця із собою. Останнє повідомлення від моряка датовано 27 лютого о 7:00 за київським часом. Морська адміністрація та ПРМТУ закликали компанію MSC не допускати суднозаходів до російських портів, якщо серед екіпажу є українці. Днями українські відомства отримали повідомлення від екіпажу MSC Edith — моряки хотіли списатися у найближчому порту, у місті Ашдод (Ізраїль), щоб уникнути заходу до порту Новоросійська. Екіпаж, що складається з 21 українця, зміг пояснити судновласнику небезпеку суднозаходів до портів РФ і списатися в безпечному порту. Тим часом Морадміністрація запустила «гарячу лінію» для допомоги українським морякам з питань уникнення суднозаходів у порти РФ та репатріації: +380670001263 +380677884407 +380671773644».

Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) терміново розпочати організацію гуманітарних коридорів в містах, постраждалих від бойових дій.

У Чехії з 4 березня почав діяти режим надзвичайного стану через міграційну кризу, спричинену масштабним вторгненням Росії в Україну дев’ять днів тому.

Через військове вторгнення в Україну режим надзвичайного стану 24 лютого запровадила влада сусідньої Молдови.

Напередодні стало відомо, що люди, які виїхали з України через бойові дії, можуть жити та працювати в Європейському союзі до трьох років.

Раніше МВС України повідомляло, що майже 875 тисяч людей мусили залишити домівки в Україні після початку російського вторгнення. З них 454 тисяч виїхали до Польщі, 116 тисяч – до Угорщини, 67 тисяч до Словаччини, 45 тисяч до Румунії, ще 79 тисяч – до Молдови, яка не є членом Євросоюзом.

Європейський союз раніше 3 березня погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.

Сполучені Штати Америки оголосили 3 березня, що надають українцям «тимчасовий захищений статус» на наступні 18 місяців.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».