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Усі відображені у «Дії» е-паспорти вважаються дійсними – МВС

Але для збереження можливості подальшого відображення е-документів, не рекомендується виходити із облікового запису в застосунку «Дія», а також не здійснювати його переінсталяцію

Для ідентифікації на території України громадян, у яких втрачені або знищені документи про особу і громадянство можна використовувати внутрішній е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон у застосунку «Дія», повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Всі е-паспорти, що відображаються у мобільному застосунку «Дія», вважаються дійсними. Разом із тим, для збереження можливості подальшого відображення електронних документів, не рекомендується виходити із облікового запису в мобільному застосунку «Дія», а також не здійснювати його переінсталяцію. Оскільки після згаданих процедур е-паспорти тимчасово не зможуть бути відображені», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що про повноцінне відновлення відображення е-паспортів у мобільному застосунку «Дія» буде повідомлено додатково.

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