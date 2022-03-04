Усі відображені у «Дії» е-паспорти вважаються дійсними – МВС

Для ідентифікації на території України громадян, у яких втрачені або знищені документи про особу і громадянство можна використовувати внутрішній е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон у застосунку «Дія», повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Всі е-паспорти, що відображаються у мобільному застосунку «Дія», вважаються дійсними. Разом із тим, для збереження можливості подальшого відображення електронних документів, не рекомендується виходити із облікового запису в мобільному застосунку «Дія», а також не здійснювати його переінсталяцію. Оскільки після згаданих процедур е-паспорти тимчасово не зможуть бути відображені», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що про повноцінне відновлення відображення е-паспортів у мобільному застосунку «Дія» буде повідомлено додатково.