Біженці з України зможуть жити й працювати в Євросоюзі до трьох років – МВС

Люди, які виїхали з України через бойові дії, можуть жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років – про це повідомило Міністерство внутрішніх справ із посиланням на план Євросоюзу щодо надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, майже 875 тисяч людей мусили залишити домівки в Україні після початку російського вторгнення. З них 454 тисяч виїхали до Польщі, 116 тисяч – до Угорщини, 67 тисяч до Словаччини, 45 тисяч до Румунії, ще 79 тисяч – до Молдови, яка не є членом Євросоюзом.

«ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки», – пояснюють у міністерстві.

Громадяни України вже мають дозвіл на 90-денне проживання в Євросоюзі без віз, але зміна в законодавстві ЄС гарантує їм проживання понад цей термін.

Водночас, додають у МВС, Брюссель закликав прикордонників України та сусідніх країн «забезпечити в’їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності».

«Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження», – пояснюють у відомстві.

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Європейський союз раніше 3 березня погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.