У Чехії почав діяти режим надзвичайного стану через міграційну кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну

У Чехії з 4 березня почав діяти режим надзвичайного стану через міграційну кризу, спричинену масштабним вторгненням Росії в Україну дев’ять днів тому. Про це повідомляється на сайті уряду Чеської Республіки.

Це зроблено для того, щоб допомогти уряду, регіонам, муніципалітетам та іншим суб'єктам більш гнучко та оперативно координувати допомогу біженцям з України та забезпечувати гідні умови життя, зокрема можливість брати участь у повноцінному житті в Чехії, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Ми оголошуємо надзвичайний стан для українських військових біженців та тих, хто безпосередньо про них піклується, а не надзвичайний стан для громадян Чехії», – пояснив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Причина оголошення надзвичайного стану – велика кількість біженців, повідомляє чеське видання Seznam Zpravy. У МВС країни чекали лише близько п'яти тисяч біженців, але зараз така кількість біженців прибуває щодня.

Надзвичайний стан триватиме 30 днів. Крім того, уряд схвалив подальшу гуманітарну допомогу Україні та збільшення бюджету Міністерства оборони на один мільярд крон. Гроші підуть на закупівлю стрілецької зброї для чеської армії.

Уряд Чехії також ухвалив рішення припинити прийом та опрацювання заяв на отримання віз та дозволів на довгострокове та постійне проживання для громадян Білорусі. Заборона поширюється на вже порушені справи, але не поширюється на гуманітарні справи або на громадян Білорусі, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії. Раніше така ж заборона була оголошена для громадян Росії.

Через військове вторгнення в Україну режим надзвичайного стану 24 лютого запровадила влада сусідньої Молдови. Він діятиме 60 днів.

Напередодні стало відомо, що люди, які виїхали з України через бойові дії, можуть жити та працювати в Європейському союзі до трьох років.

За даними МВС України, майже 875 тисяч людей мусили залишити домівки в Україні після початку російського вторгнення. З них 454 тисяч виїхали до Польщі, 116 тисяч – до Угорщини, 67 тисяч до Словаччини, 45 тисяч до Румунії, ще 79 тисяч – до Молдови, яка не є членом Євросоюзом.

Європейський союз раніше 3 березня погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».